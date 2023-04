Radfahrer in Hückeswagen Weierbachstraße offen für gegenläufigen Radverkehr

Der Ortsverein des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) hatte im August die Öffnung der Island-, Friedrich- und Weierbachstraße für Radverkehr entgegen der Einbahnstraße beantragt. In der Sitzung vom 16. August beschloss der Stadtrat, dass diese Anregung durch die Fachbehörden geprüft und, wenn möglich, umgesetzt werden soll. Im Herbst folgte ein Ortstermin mit dem Straßenverkehrsamt, der Kreispolizeibehörde und dem städtischen Ordnungsamt. Dabei wurde festgestellt, dass neben der Islandstraße auch in der Weierbachstraße gegenläufiger Radverkehr nach der geltenden Rechtslage möglich ist. Nun können Radfahrer die Weierbachstraße also auch von der Kölner Straße in Richtung Marienstraße befahren“, berichtet Kissau. Da sie nicht sehr breit sei, sollte dies aber mit der gebotenen Vorsicht erfolgen, vor allem im Bereich der Kurven.