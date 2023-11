Planungsausschuss in Hückeswagen Wegerhof wird vom Außen- zum Innenbereich

Der Vorschlag war aus dem Rathaus gekommen. Die Begründung: „Die vormals solitäre Lage der Bestandsbebauung ist nicht mehr gegeben.“ Im Klartext heißt das: Der Wegerhof ist kein Außenbereich mit vereinzelten Wohnhäusern mehr, sondern Teil eines im Zusammenhang bebauten Siedlungsbereichs. Mit dem Instrument der Innenbereichs-Satzung wird die Hofschaft offiziell als Teil des städtischen Raums definiert, das Ortsbild an der oberen Kölner Straße wird damit quasi abgerundet. Für die Anwohner geht es um mehr als die korrekte Definition nach dem Baugesetzbuch – es geht um konkrete baurechtliche Möglichkeiten. Im Außenbereich sind sie zum Schutz von Natur und Landschaft extrem eingeschränkt. Genehmigungsfähig sind dort nur sogenannte privilegierte Bauvorhaben. In der Praxis heißt das, dass nur Landwirte die Möglichkeit zu Erweiterungsbauten oder Umbauten und Neunutzungen bestehender Gebäude haben. Das soll landwirtschaftliche Betriebe in ihrer Existenz sichern. Ansonsten haben Anwohner im Außenbereich so gut wie keine Chance, auf ihren oft großen Grundstücken auch nur kleine Bauvorhaben wie die Errichtung von Carports oder den Anbau von Wintergärten genehmigt zu bekommen, von Neubauten etwa auf Hintergrundstücken ganz zu schweigen. Übergeordnetes Ziel der Landesplanung ist es dabei, die weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.