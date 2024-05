Verhandlung vor dem Amtsgericht Wegen Schürfwunde gegen Kontrolle gewehrt

Er sei an sich ein friedlicher Mensch, der keinen Ärger wolle. „Ich wollte auch niemandem etwas Böses tun“, sagte er. Und entschuldigte sich dann auch für die getätigten Bedrohungen. „Die Streitereien mit meiner Ex haben mich ziemlich durcheinander gemacht“, sagte er. „Sie hätten einfach mitmachen sollen. Es war nicht okay, was Sie damals gemacht haben, aber es ist nun auch schon zweieinhalb Jahre her“, sagte der Richter.