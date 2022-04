Tipps der Versicherung : Was tun bei Unfall mit ukrainischem Pkw?

Hückeswagen Einige der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine haben mit ihrem Pkw ihr Heimatland verlassen. Kommt es zu einem Unfall kann der Schaden vom Deutschen Büro Grüne Karte übernommen werden.

Der Krieg in der Ukraine trifft die Zivilbevölkerung und führt zu großen Flüchtlingsströmen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind gut zwei Millionen auf der Flucht. In Deutschland sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums bereits über 50.000 Flüchtende angekommen, die teilweise mit ihrem Pkw ihr Heimatland verlassen haben. „Aufgrund der derzeit desolaten Kriegslage in der Ukraine ist davon auszugehen, dass sich die dortigen Kfz-Versicherer auf unabsehbare Zeit nicht in der Lage sehen, Unfallschäden zu regulieren“, betont der Hückeswagener Karl-Jürgen Huhn, Sprecher des Bezirks Bergisch-Land im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK). Und wenn man um sein Leben bange, denke man verständlicherweise als Letztes an den Nachweis eines Kfz-Versicherungsschutzes durch das Mitführen der „Internationalen Versicherungskarte für Kraftverkehr“, besser bekannt als „Grüne Karte“.