Stadt Hückeswagen plant Verkauf an Wupperverband Was passiert mit den möglichen Kanalnetz-Millionen?

Heike Mühlinghaus von den Grünen wollte nun im Haupt- und Finanzausschuss von der Verwaltung wissen, wie die 60 Millionen letztlich aufgeteilt werden sollen und ob es im Rathaus schon eine Reihenfolge der Investitionen gibt, die aus dem „Kanal-Topf“ finanziert werden. Am Ende werde es wohl so etwas wie eine Prioritätenliste geben müssen, weil die 60 Millionen nicht annähernd ausreichten für alle geplanten Investitionsprojekte der Stadt. Klare Antwort von Stadtkämmerin Isabel Bever: „Da wird dann von Fall zu Fall der Stadtrat entscheiden müssen, wofür Geld aus diesem Topf genommen wird.“ Tatsächlich sind für die nächsten Jahre Investitionen in die Infrastruktur mit einem Gesamtvolumen von knapp 90 Millionen Euro geplant. In dieser Summe sind der Neubau des Hallenbades (geschätzt 20 Millionen Euro) und einer Dreifach-Turnhalle im Brunsbachtal (noch keine Kostenschätzung) noch nicht enthalten.