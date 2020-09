Kommunalwahl in Hückeswagen : Was bei der Wahl am Sonntag zu beachten ist

Was bei der Wahl am Sonntag zu beachten ist

Am Sonntag, 13. September, ist wieder zur Kommunalwahl aufgerufen. Die Hückeswagener gehen in 15 Wahllokalen wählen. Foto: dpa/Daniel Schäfer

Hückeswagen Vier Wahlen stehen am 13. September auf dem Programm: gewählt werden der Bürgermeister, der Stadtrat, der Landrat und der Kreistag. Hier letzte Informationen rund um die Kommunalwahl.

Mehr als jeder Fünfte der insgesamt 12.616 Wahlberechtigten in Hückeswagen hat bereits Interesse an der Stimmabgabe bekundet – bis Freitagmorgen waren 2701 Anträge auf Briefwahl beim Wahlamt eingegangen, wie Wahl-Organisatorin Ursula Thiel mitteilte. Das ist eine Quote von 21,4 Prozent. Wer kurzentschlossen noch auf diesem Weg wählen will, kann das jedoch nicht mehr nach Freitag, 18 Uhr. Es sei denn, er ist kurzfristig erkrankt. Dann kann die Briefwahl auch noch bis Sonntag, 13. September, 15 Uhr, im Wahlamt (Bürgerbüro, Bahnhofplatz 14) beantragt werden – dafür erforderlich sind ein Attest und eine Vollmacht für denjenigen, der die Unterlagen anfordert.