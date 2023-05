Gruppe hat sich 2017 gegründet Foodsharer retten Lebensmittel in Hückeswagen

Eine der Lebensmittel-Verteilerinnen, die ebenfalls von Anfang an dabei sind, ist Bettina. Die Hückeswagenerin kommt fast immer mit dem Fahrrad zu den Abholstellen. „Ich bin froh, wenn so wenig wie möglich wegkommen muss. Wenn man so sieht, was teilweise gerettet wird – und was sonst im Müll landen würde –, dann kann einem ganz anders werden“, sagt sie. Die Hückeswagenerin nimmt bei den Abholungen immer mehrere Tüten mit, was auf dem Fahrrad teilweise herausfordernd ist. „Ich verteile dann die Lebensmittel auch weiter, manchmal nehme ich auch Sachen mit ins Büro – die Kollegen freuen sich dann immer sehr“, versichert Bettina schmunzelnd.