Hückeswagen hat Quote aktuell nicht erfüllt Stadt wartet auf die Zuweisung weiterer Flüchtlinge

Aktuell sind die Übergangswohnheime der Stadt wie folgt belegt: In Scheideweg sind neun von 36 Plätzen noch frei, an der Ewald-Gnau-Straße sechs von 24, an der Kölner Straße 20 von 60, im ehemaligen Bêché-Verwaltungsgebäude an der Peterstraße 24 von 83 und im ehemaligen Wohnwerk an der Peterstraße / Ecke Montanusstraße 17 von 56. Auch gibt es noch einige freie Wohnungen, die die Stadt angemietet hat.