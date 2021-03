Müllentsorgung in Hückeswagen : Warteschlangen am Wertstoffhof

Hückeswagen Der BAV ruft dazu auf, Gelbe Säcke und Sperrmüll momentan zu Hause abholen zu lassen. Auf dem Bringhof, An der Schlossfabrik, gelten nunmal Kontakteinschränkungen.

Mit den steigenden Temperaturen, steigt auch die Zahl der Menschen, die sich wieder in den Garten begibt, um diesen für den Frühling fit zu machen. Und damit auch die Menge des Grünschnitts. Der entsorgt werden muss –häufig am Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV), An der Schlossfabrik, weil der eigene Kompost dafür meist zu klein ist. Entsprechend viel los war dort in der vergangenen Woche, so dass in der Folge die Autos bis zur Bevertalstraße und teilweise sogar bis zur B 237 standen (die BM berichtete). Lange Wartezeiten waren keine Seltenheit. Da wurden Erinnerungen an die Zeit nach dem ersten Lockdown im Frühjahr wach, als der Bringhof wieder geöffnet hatte und die wochenlang zu Hause gelagerten Abfälle endlich dorthin transportiert werden konnten.