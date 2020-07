Talsperren in Hückeswagen und der Region : Bei Blaualgen bloß nicht ins Wasser der Talsperren

Großberghausen Der Sommer lädt wieder zum Baden in den Talsperren in der Region ein, wie der Bever-Talsperre. Hohe Temperaturen und viel Sonne können aber das Wachstum von Blaualgen fördern, und die sind nicht ganz ohne.

Temperaturen von um die 30 Grad und viel Sonne werden am Wochenende wieder in Hückeswagen erwartet. So könnte der Bever-Talsperre womöglich wieder ein Besucheransturm bevorstehen. Hohe Temperaturen und jede Menge Sonnenschein haben aber auch einen Nachteil, sind sie doch ideale Bedingungen für das Wachstum von Algen. Daher weisen die Gesundheitsämter des Oberbergischen Kreises und der Stadt Remscheid sowie der Wupperverband darauf hin, dass sich in den Talsperren der Region wieder Blaualgen in unerwünschtem Ausmaß entwickeln können.