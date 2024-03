Verkehrsunfallstatistik 2023 für Hückeswagen und Oberberg Die Schloss-Stadt ist ein Unfallschwerpunkt

Während Hückeswagen (713) bei den verunglückten Jugendlichen im Mittelfeld liegt – Spitzenreiter ist Nümbrecht (1113), Schlusslicht ist Bergneustadt (0) –, belegt die Schloss-Stadt bei den jungen Erwachsenen (1043) Platz vier im oberen Drittel. Die meisten der 18- bis 24-Jährigen waren in Marienheide (1172) in Unfälle verwickelt, die zweitmeisten in Wipperfürth (1140), die wenigsten in Morsbach (301). Einigermaßen sicher leben dagegen die Senioren (ab 65 Jahre) in Hückeswagen: Ihre Verunglücktenhäufigkeitszahl lag 2023 bei 173, was den viertletzten Platz unter 13 Kommunen bedeutete. Am „gefährlichsten“ ist es in Bergneustadt (294), Wipperfürth liegt auf Rang drei (252), am sichersten ist es auch hier in Morsbach (43).