Kreisbauausschuss Wann wird die K 3 in Wiehagen saniert?

All diese Kfz-Verkehre würden erhebliche Spuren auf der Straße hinterlassen. Insbesondere der Abschnitt vom Penny-Markt aufwärts befinde sich in einem äußerst schlechten Zustand. „Regelmäßige Nutzer der Straße bezeichnen sie bereits umgangssprachlich als Schlaglochpiste“, sagt Lietza und listet die Mängel auf: abgesackte Gas- und Wasserschieber, schlecht verfüllte und verdichtete Aufbrüche, die sich heute als Schlaglöcher manifestieren, Einlaufschächte, die kaum noch das anfallende Oberflächenwasser schlucken können, abgesackte Kanaldeckel. An den Stellen sei die Straße inzwischen kaum noch für Fahrradfahrer zu befahren, „hier gab es schon Stürze“, berichtet Lietza dem Kreisbauausschuss und fragt: Wann ist mit einer Sanierung zu rechnen?