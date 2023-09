Unterwegs in Hückeswagen Erst Altstadtfest, dann Wanderwoche

Wenn in Hückeswagen das Altstadtfest gefeiert wird, startet die Bergische Wanderwoche – sie läuft vom 9. September bis 3. Oktober. Wegen der Traditionsveranstaltung beginnt sie in der Schloss-Stadt erst am Mittwoch, 13. September. Insgesamt sind für Hückeswagen 13 Veranstaltungen geplant. Die Flyer mit den einzelnen Angeboten sind laut Heike Rösner, Tourismusbeauftragte der Stadt, verteilt und liegen bei vielen Einzelhändlern, in der Stadtbibliothek, im Rathaus und Bürgerbüro sowie an weiteren Stellen aus. Die Raiffeisenbank hat ihr zudem wieder ein Schaufenster an der Bahnhofstraße zur Verfügung gestellt, in dem noch einmal auf das Angebot aufmerksam gemacht wird. Das sind die Wanderungen in Hückeswagen: