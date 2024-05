Bergische Wanderwoche in Hückeswagen Wanderung zur tierischen Waldschule

Der Regen kam erst am Abend. Aber schon am Donnerstagnachmittag zeichnete sich ab, dass das Frühlingsintermezzo über den Tag der Arbeit nur von kurzer Dauer gewesen sein könnte. Denn gegen 15 Uhr trafen sich die etwa 25 Teilnehmer der achten Wanderung der aktuellen Bergischen Wanderwoche in Hückeswagen am Wanderparkplatz Mühlenweg. Schon da hatten sich über der Vorsperre dicke, schwarz Wolken aufgetürmt, es donnerte und grollte, und Organisatorin Heike Rösner kommentierte das so: „Dann müssen wir einfach nur deutlich schneller gehen, um dem Regen zuvorzukommen.“ Eine unbegründete Sorge, wie sich später herausstellte, aber man konnte schließlich nie wissen.