Naturschutz in Hückeswagen : Ein Besuch bei den Jahresbäumen

Hückeswagen Die Hückeswagener Grünen luden erneut zu ihrer Themenwanderung ein. Ziel waren jene Baumexemplare, die von dem Ortsverband in den vergangenen Jahren gepflanzt wurden.

Eigentlich ist an diesem Freitagnachmittag perfektes Wanderwetter – trocken und nicht zu kühl. Womöglich schreckt manchen der graue Himmel ab, vielleicht ist es auch ein Symptom der diesjährigen Bergischen Wanderwoche in Hückeswagen – denn, wie Organisatorin Heike Rösner mitteilt, sind viele der Wanderungen nicht so gut besucht wie in den Jahren zuvor. Die Hückeswagener Grünen haben zum zweiten Mal zur Wanderung entlang der „Bäume des Jahres“ geladen, nur drei Teilnehmer haben sich mit Wanderführerin und stellvertretender Bürgermeisterin Heike Mühlinghaus auf die Spur von Robinie, Feld-Ahorn, Winter-Linde oder Elsbeere begeben. „Ich habe in diesem Jahr eine etwas andere Route gewählt als 2021. Wir starten an der Robinie am Parkplatz Schnabelsmühle“, sagt sie.