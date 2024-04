Start und Ziel am „Beverblick“ in Hückeswagen Fußmarsch-Premiere auf dem Marathon-Wanderweg

Lange hatte es gedauert, bis diese Veranstaltung stattfinden konnte. „Aber die Wartezeit hat sich gelohnt“, berichtet Pascal Ullrich für die Wandergruppe Dhünn, die eine Vielzahl an Hückeswagener Mitgliedern hat. Seit 2020 hat sie an einem Marathon-Wanderweg im Bergischen geplant, im vorigen August war der Weg als sogenannter permanenter Wanderweg freigegeben worden. Nun stand die Einweihung des Weges an, und so machten sich etwa 50 Wanderer am vorigen Samstag vom Freizeitpark „Beverblick“ in Großberghausen aus auf zur Marathonwanderung durch die Region.