Unterwegs mit FDP Hückeswagen : Waldbesitzer rüsten sich für die Zukunft

Oberlangenberg Der FDP-Ortsverband hatte zu einer interessanten Walderkundungsführung mit den Waldbesitzern Hans-Friedrich und Christian Hardt eingeladen. Es ging um Nachhaltigkeit, Klimawandel und die Zukunft des Waldes.

Ein Hauptthema der nahezu dreistündigen Waldexkursion war die Auswahl der Baumarten, die den aktuellen klimatischen Bedingungen standhalten und auch zukünftig die CO 2 -Bindung gewährleisten. Die Probleme, mit denen die Waldbauern zu kämpfen haben, sind aber wesentlich komplexer. Neben den Orkantiefs „Kyrill“ (2007) und „Friederike“ (2018), die viele Fichten entwurzelt hatten, treten nun auch die lang anhaltende Trockenheit sowie der Borkenkäferbefall verstärkt in den Vordergrund. Bäume, die dem Sturm standhalten, wie beispielsweise die Douglasie, vertragen nicht gut die Trockenheit. Die Familie Hardt setzt daher schon seit Generationen auf eine ausgewogene Mischung der Baumarten. Bereits der Ururgroßvater von Christian Hardt, der den Betrieb 1897 gründete, war mit Pflanzen experimentierfreudig. Er intensivierte die Waldflächen mit großem Interesse für fremdländische Baumarten.

Doch die Natur hilft sich auch selbst. Flächen, die nach „Kyrill“ nicht wieder aufgeforstet wurden, holte sich der Wald durch Verjüngung zurück. In manchen Teilen hat sich verstärkt die Birke durchgesetzt. „Heute sind wir heilfroh, dass wir so viele Birken haben“, betonte Hans-Friedrich Hardt. Die Birke sei nicht nur ein beliebter Maibaum, sie liefere auch ideales Brennholz. Zu schaffen macht den Waldbesitzern allerdings die anhaltende Trockenheit, die im vorigen Jahr ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte. „Nur 1947 war es noch trockener als 2018. In diesem Jahr nähern wir uns der gleichen Katastrophe“, sagte Hardt. So hätten die Eichen bereits die Hälfte ihres Laubes abgeworfen. Der Blick nach oben machte es schnell deutlich: Statt grüner, voller Baumkronen sind viele lichte Äste und braune Verfärbungen zu sehen.