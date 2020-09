Kommunalwahl in Hückeswagen : Die Wahlpräsentation in der Glashalle fällt in diesem Jahr aus

Die Wahlpräsentation in der Glashalle fällt in diesem Jahr aus

Kommunalwahl in Hückeswagen

Hückeswagen Die Corona-Krise erlaubt keine Zusammenkübfte der üblichen Art. Alle Ergebnisse sind in Echtzeit im Internet oder per App einsehbar.

Die Corona-Zeiten ändern auch die Art und Weise, wie die Ergebnisse der Kommunalwahl am Sonntag, 13. September, präsentiert werden. Üblich war es bislang, dass sie ab 18 Uhr, in der Glashalle unterhalb des Bürgerbüros, Bahnhofsplatz 14, der Öffentlichkeit präsentiert wurden. „Dies wird dieses Jahr leider nicht möglich sein, da die Halle am Bahnhofsplatz nur begrenzten Platz bietet und eine Zugangskontrolle und die Einhaltung der Hygienevorschriften nicht gewährleistet werden können“, teilt Torsten Kemper von der Stadtverwaltung mit.