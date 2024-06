Bürgermonitor in Hückeswagen Wähler verärgert über zu weit entferntes Wahllokal

Wahrlich „not amused“ war Gerhard Welp am Wahlsonntag. Musste der Anwohner von Kleineichen doch, wie auch seine Nachbarn, in der relativ weit entfernt liegenden Realschule an der Kölner Straße seine Stimme bei der Europawahl abgeben. Dabei hatte es für sie bis vor 2021 die Möglichkeit gegeben, im nahen Injoy-Fitnessstudio, An der Schlossfabrik, zu wählen. Doch das war vor drei Jahren durch die Hochwasser-Katastrophe stark in Mitleidenschaft gezogen worden.