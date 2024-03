Wachwechsel in Hückeswagen Binder macht Platz an der Spitze der Feuerwehr

Der Wechsel an der Spitze kommt für die Feuerwehr in bewegten Zeiten, denn ein großer Umzug steht bevor: Aktuell wird das neue Feuerwehrhaus an der Ruhmeshalle gebaut, der historische Standort an der Bachstraße und am Fuß des Schlossbergs wird Vergangenheit sein, sobald das neue Gebäude an der Zufahrt ins Brunsbachtal eröffnet wird – voraussichtlich im Frühjahr 2025. Karsten Binder war als Wehrchef eng in die Planung des Hauses und der technischen Ausstattung auf neuestem Stand eingebunden.