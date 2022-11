Weihnachtliches Hückeswagen : Vorm Schloss schwebt Christbaum ein

Mitarbeiter des Bauhofs befestigen den Weihnachtsbaum vorm Schloss in einer Bodenhülse. Vom Rosengarten aus wirkt ie Tanne mit dem Schloss im Hintergrund noch festlicher. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Eine Tanne aus Wiehagen sorgt in diesem Advent für einen weihnachtlichen Lichterglanz am Schloss. Weil am ersten Dezember-Wochenende dort erstmals der „Hüttenzauber“ stattfindet, erhielt der Baum aber einen anderen Standort.

Auf dem Schlosshof, vor dem Hückeswagener Wahrzeichen, geht es in der Regel beschaulich zu – wenn nicht gerade Altstadtfest ist oder andere Festivitäten über die Bühne gehen. Am Samstagvormittag allerdings kamen über die Markstraße plötzlich ein Sattelzug und ein Kranwagen herangefahren. Auf dem Sattelschlepper, der von der Firma Baum- und Holzservice Sven Otto zur Verfügung gestellt worden war, war ein großer Baum aufgeschnallt.

Die Tanne schwebt ein: Mit Hilfe eines Kran wurde der Baum vom Sattelschlepper gehievt und an seinen Standort der nächsten Wochen transportiert. Foto: Monika Zöller

„Der stand heute Morgen um 9 Uhr noch auch einem Grundstück an der Wiehagener Straße“, berichtete Andreas Wohlert. Der Mitarbeiter des Bauhofs hatte in seiner Freizeit mit einigen Kollegen die Vorbereitungen dafür getroffen, dass die großgewachsene Tanne pünktlich in der Vorwoche zum ersten Advent den Hückeswagener Schlosshof verschönert. Ein Weihnachtsbaumständer in Größe XXL sowie Befestigungen aus dem Straßenbau für die Stabilität waren bereits vorbereitet worden – und dann begann der Kran von Dominik Niemand zu arbeiten. Sanft schwebte der große Baum zu seinem neuen Bestimmungsplatz – über Weihnachten hinaus und bis ins neue Jahr hinein.

Info Weihnachtsmarkt vom 2. bis 4. Dezember Hüttenzauber Der Weihnachtsmarkt wird für das zweite Adventswochenende im Advent vor dem Schloss aufgebaut. Geöffnet ist Freitag, 2. Dezember, 17 bis 22 Uhr, Samstag, 3. Dezember, 13 bis 22 Uhr, und Sonntag, 4. Dezember, 11 bis 20 Uhr.

Beobachtet wurde das Ganze von Monika Zöller, Geschäftsführerin des Hückeswagener Stadtmarketings. „Es ist sehr schön, dass die Hückeswagener sich mittlerweile schon von selbst und das ganze Jahr über bei uns melden, wenn sie Bäume spenden wollen. Dieser hier wurde uns bereits im Juli angeboten“, sagte sie. Der Baum, der nun für den Schlosshof ausgewählt worden ist, ist allerdings etwas kleiner als in den Vorjahren; zudem steht er auch an einem anderen Ort, gleich gegenüber dem Heimatmuseum auf dem kleinen Treppenpodest am Rand des Schlossplatzes – und das aus gutem Grund.

Ihr neuer Standort ist die Treppenanlage nahe des Heimatmuseums. Foto: Monika Zöller