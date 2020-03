Kostenpflichtiger Inhalt: Berufskolleg in Hückeswagen : Vorgezogener Testlauf mit virtueller Lernplattform durch Corona

Mit einer VR-Brille, wie sie der Leiter des Berufskollegs Hückeswagen Gunnar Mühlenstädt hier trägt, können die Schüler sich in einer virtuellen Version des Gebäudes im ehemaligen Marienhospital bewegen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Eigentlich sollte die virtuelle Lernplattform am Berufskolleg Hückeswagen erst in etwa zwei Monaten an den Start gehen. Der Schulausfall wegen des Coronavirus hat diese Pläne jedoch durchkreuzt. Jetzt geht es schon viel früher los.