Städtepartnerschaft Hückeswagen-Etaples in Corona-Zeiten : Vorfreude auf 50 Jahre Freundschaft mit Etaples

Im November 1918 gedachten Deutsche und Franzosen gemeinsam in Etaples dem Ende des Ersten Weltkriegs 100 Jahre zuvor und dessen Toten. Darunter waren auch die Bürgermeister Dietmar Persian (M., 2. v. l.) und Philippe Fait (M., r.). Foto: stehl

Hückeswagen Trotz der Corona-Krise ist das Partnerschaftskomitee aktiv. So sammelt es Ideen für das Jubiläum in 2022: Dann besteht die Städtepartnerschaft zwischen Hückeswagen und Etaples-sur-Mer 50 Jahre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Es hat den Anschein, als blicke die weiße Taube au der Friedensstele auf dem Etapler Platz sehnsüchtig in Richtung der nordfranzösischen Partnerstadt. Zu gegenseitigen Besuchen kommt es derzeit aufgrund der Corona-Situation nämlich nicht – alle Aktivitäten finden aus der Ferne statt. „Wir können zurzeit nicht genau planen und müssen warten, wie sich die Situation in beiden Ländern entwickelt“, sagt Joëlle Callsen-Lemoult, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees. Mit den Kollegen des französischen Komitees stehe man jedoch regelmäßig in Kontakt.

Alle zwei Jahre organisiert der Verein eine Bürgerfahrt in die Partnerstadt Etaples, zudem besuchen Abordnungen regelmäßig das Hückeswagener Altstadtfest wie auch das traditionelle Heringsfest in Etaples. Ob diese Veranstaltungen im Herbst überhaupt stattfinden werden, steht derzeit noch nicht fest. Daher widmen sich die Komiteemitglieder in beiden Städten bereits den Jubiläumsvorbereitungen zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft im nächsten Jahr.

Seit November 2017 steht die Friedensstele des Hückeswagener Künstlers Bernhard Guski auf dem Etapler Platz – die Friedenstaube zeigt gen Frankreich. In der Partnerstadt soll nun ein ähnliches Friedenszeichen erstellt werden mit Blickrichtung Deutschland. Foto: Stephan Büllesbach

Info Städtepartnerschaft seit dem 15. Mai 1972 Corona-Jahr Die Bürgerfahrt nach Etaples-sur-Mer musste im vorigen Jahr abgesagt werden. Im Sommer war jedoch die französische Jugendfeuerwehr zu Besuch an der Bever-Talsperre. Anfänge 27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, am 15. Mai 1972, unterzeichneten die damaligen Bürgermeister von Hückeswagen, Friedrich Weyer, und Etaples, Jean Bigot, die Partnerschaftsurkunde. Mit der Gründung der Partnerschaftskomitees in beiden Städte 1995 wurden die Kontakte weiter forciert. Ausblick Mit seinen 77 Mitgliedern blickt der Hückeswagener Verein trotz der pandemiebedingten Pause positiv in die Zukunft. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Organisation des Jubiläums zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft in 2022.

Wie schon zum 40-jährigen Bestehen der deutsch-französischen Freundschaft vor neun Jahren soll es Feierlichkeiten in beiden Städten geben – im Mai in Etaples, im September in der Schloss-Stadt. „Die Feier im Mai wird dann mit einer Sonder-Bürgerfahrt gekoppelt“, kündigt Joëlle Callsen-Lemoult an.

Für eine Fotoausstellung zur Städtepartnerschaft werden schon jetzt Bilder gesammelt. „Axel Bornkessel war im Sommer in Frankreich und hat aktuelle Bilder gemacht“, berichtet die Vorsitzende. Darauf zu sehen sei unter anderem die Veränderung des neu gestalteten Bahnhofsplatzes in der Partnerstadt. „Es tut sich dort viel. Aber die Corona-Zahlen sind hoch, und es gibt dort immer noch eine Ausgangssperre zwischen 18 und 5 Uhr“, berichtet Joëlle Callsen-Lemoult, die selbst aus Frankreich stammt.

Die Bilder sollen aber nicht nur in den Bibliotheken am Ort, sondern auch in einer Art digitalem Fotoalbum in den sozialen Medien veröffentlich werden, wie ihr Stellvertreter Alexander Stehl berichtet. „Wir möchten ein digitales und ein analoges Angebot machen und werden in Kürze einen Aufruf zum Hochladen von Bildern starten“, kündigt er an. Längst vergessene Fotos aus fast 50 Jahren Austausch könnten dann aus den Alben heraus wieder ans Tageslicht gebracht werden.

Eine weitere Idee für das Jubiläumsjahr sind virtuelle Stadtrundgänge. „Die lassen sich mit den neuen Medien gut gestalten, und auch Etaples Bürgermeister Philippe Fait ist sehr technikaffin“, sagt Stehl. Die gesammelten Ideen müssten allerdings noch mit den französischen Kollegen besprochen werden – was in Kürze per Video-Konferenz geschehen soll. Ende März findet darüber hinaus die Jahreshauptversammlung des Partnerschaftskomitees in Hückeswagen statt.

Was durch die Corona-Pandemie allerdings auf der Strecke bleibt, ist der Schüleraustausch. Der soll reaktiviert werden, um auch jüngere Menschen verstärkt mit einzubeziehen. „Der Schüleraustausch ist leider vorbei, aber wir möchten die Schulen und Vereine mit in die Planung einbeziehen und ein Schüler-Hobby-Turnier organisieren“, berichten die Vorsitzende und ihr Stellvertreter. Die Haupt- und Realschule hätten schon ihr Interesse signalisiert. Stehl hält einen Schüleraustausch aus eigener Erfahrung für sehr effektiv: „Der Austausch bringt viele tolle Erfahrungen und Erlebnisse und bereichert die Freundschaft zwischen den Partnerstädten. Das ist es, was uns in Europa ausmacht.“

Obwohl das Corona-Jahr 2020 als „année blanche“ – als weißes Jahr ohne Gewinn und Ereignisse – für die Städtepartnerschaft bezeichnet werden kann, nutzen die Komitees beider Seiten die Zeit so gut es geht für die Organisation kommender Aktivitäten. „Ich freue mich auf das Jubiläum und hoffe, dass wir bis dahin ein schönes Programm auf den Weg bringen können“, äußert sich Stehl zuversichtlich.