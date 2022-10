Markante Stelle in Hückeswagen : Vorfahrt missachtet – Unfall auf B 237 in Westenbrücke

Westenbrücke Die Einmündung von B 237 und K 5 in Westenbrücke ist nicht ohne, denn immer wieder kommt es dort zu Unfällen. Beim jüngsten am Mittwochnachmittag wurde niemand verletzt.

Und wieder hat es im Kreuzungsbereich von B 237 und K 5 in Westenbrücke gekracht: Am Mittwoch, 15 Uhr, hatte der 52-jährige Fahrer eines Ford Transit offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Nissan missachtet. Wie Polizeisprecher Michael Tietze auf Anfrage berichtet, war der Remscheider auf der Bundesstraße in Richtung Hückeswagen unterwegs und wollte in Westenbrücke nach links auf die Kreisstraße abbiegen. Allerdings kam in diesem Moment von vorne eine 57-Jährige aus Halver mit ihrem Auto, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand, allerdings mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.