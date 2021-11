Hückeswagener Kinder können auf Normalität hoffen : Kinderdorf soll 2022 stattfinden

Hückeswagen Die Vorbereitungen im Jugendzentrum laufen bereits für ein normales zweiwöchiges Ferienprogramm im Juli. Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke gibt sich zuversichtlich, dass es nach dann drei Jahren wieder ein normales Kinderdorf geben wird.

Andrea Poranzke ist der personifizierte Optimismus. Und so glaubt die Stadtjugendpflegerin auch fest daran, dass in den Sommerferien 2022 endlich wieder ein ganz normales zweiwöchiges Kinderdorf für Sechs- bis Zwölfjährige angeboten werden kann. In den großen Ferien in diesem und im vorigen Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie lediglich Alternativprogramme mit einer beschränkten Anzahl von Kindern und Werkstätten. „Nun sind wir jedoch optimistisch und starten mit der Planung für 2022.“ Sollte es wider Erwarten erneut nicht klappen, stellt sie bereits ein Alternativprogramm in den Raum.

Nach wie vor sei das Kinderdorf ein pädagogisches Ferienprogramm, in dem die Kinder Bürger ihres eigenen Dorfs seien. „Spielerisch und mit Spaß lernen sie die Teilhabe an der Gesellschaft und kollektiver Verantwortung“, erläutert Andrea Poranzke. Jeder Teilnehmer verdiene eigenes Geld in verschiedenen Werkstätten, die frei wählbar seien. Die Werkstätten haben verschiedene Schwerpunkte, so dass die Teilnehmer auch in verschiedene Berufszweige hineinschnuppern können. „Großen Wert legen wir auf Inklusion und Integration“, betont sie. Daher arbeitet das Team des Jugendzentrums auch eng mit dem Lebenshilfe Service Bergisches Land und der Flüchtlingshilfe zusammen. Ebenso ist die Schulsozialarbeiterin Katja Hüttenschmidt integriert, die Ansprechpartnerin in allen Fragen zum Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) ist.