Politik in Hückeswagen : Vorbereitungen auf die Landtagswahl

Ursula Thiel und ihr Tochter Diana Buchholz koordinieren bei der Stadtverwaltung die Landtagswahl in Hückeswagen. Foto: Joachim Rüttgen

Hückeswagen Für Ursula Thiel vom Wahlamt der Stadt bedeute nach der Wahl vor der Wahl. So bereitet sie aktuell die Landtagswahl am 15. Mai vor. Etwa 11.500 Hückeswagener sind wahlberechtigt.

Die Bundestagswahl ist gerade einmal knapp fünf Monate her, da steht die nächste wichtige Wahl an: die Landtagswahl in NRW. In acht Wochen wird wieder gewählt. Etwa 11.500 Hückeswagener sind am Sonntag, 15. Mai, aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Voraussetzungen in der Schloss-Stadt dafür schafft Ursula Thiel vom Wahlamt, und das bereits seit der Bundestagswahl 1998, als Gerhard Schröder (SPD) Amtsinhaber Helmut Kohl (CDU) als Bundeskanzler ablöste. Auf Folgendes an Bewährtem und Neuem müssen sich die Wahlberechtigten für die Landtagswahl einstellen.

Wer ist wahlberechtigt? Wählen darf, wie bei Bundestagswahlen, wer mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Bei der Europawahl dürfen auch EU-Bürger abstimmen, bei der Kommunalwahl auch schon 16-Jährige und ebenfalls EU-Bürger.



Wie finde ich das richtige Wahllokal? Das für die Wähler zuständige Wahllokal steht auf den Wahlbenachrichtigungskarten, die Anfang / Mitte April zugeschickt werden. In Hückeswagen gibt es auch zur Landtagswahl am 15. Mai 15 Wahllokale – fast identisch zur Wahl im September. Die Neuzuordnung, die erstmals bei der Kommunalwahl im September 2020 zum Tragen kam, hat sich laut Ursula Thiel bewährt und soll weitgehend beibehalten werden. Allerdings gibt es drei Änderungen: So kann das stark von der Hochwasser-Katastrophe von Juli betroffene Injoy-Fitnessstudio (Wahlkreis 030) weiterhin nicht genutzt werden, weswegen Ursula Thiel die Realschule, Kölner Straße 53, erneut für diesen Wahlbezirk auserkoren hat. Statt im Bürgerbüro (130) im Gebäude Bahnhofsplatz 14, dessen vorgesehene Fläche in der Glashalle seit Dezember mit der Impfstelle des Kreises besetzt ist, wird im Beratungscenter der Raiffeisenbank, Bahnhofstraße 14, gewählt (der Eingang liegt am Etapler Platz). Und der Wahlbezirk 140 bleibt zwar im Altenzentrum Johannesstift. Wegen des Umbaus vom „Haus am Park“ wird aber nicht mehr dort das Wahllokal eingerichtet, sondern in dem Raum, der für die Tagespflege genutzt wird. Der Zugang erfolgt durch den Sinnesgarten, teilt Ursula Thiel mit. Bis auf das Feuerwehrgerätehaus in Straßweg und die ATV-Halle auf dem Fürstenberg sind jetzt alle Wahllokale barrierefrei.

Zu welchem Wahlkreis gehört Hückeswagen? Wie Gummersbach, Lindlar, Marienheide und Wipperfürth zum Wahlkreis 23 – Oberbergischer Kreis I. Radevormwald bildet, wie bei der Landtagswahl 2017, mit Remscheid einen Wahlkreis.

Wer sind die Abgeordneten, die man über die Erststimme wählen kann? Es ist schwer, einen Favoriten auszumachen. Das war in den vergangenen 20 Jahren immer der Hückeswagener CDU-Politiker Peter Biesenbach, seit Beginn der aktuellen Legislaturperiode der Justizminister von NRW. Der 74-Jährige tritt aber nicht mehr an, für die CDU geht nun der Wipperfürther Christian Berger ins Rennen. Sein SPD-Kontrahent der Lindlarer Thorben Peping, ebenfalls ein Novize. Für die Grünen tritt wie 2017 Uwe Söhnchen aus Engelskirchen und für die FDP die Radevormwalderin Annette Pizzato an. Nach der Bundestagskandidatur strebt Oberbergs AfD-Kreisvorsitzender Bernd Rummler nun einen Sitz im Landtag an. Für die Linke kandidiert der Wiehler Marko Wegner im Kreisnorden. Kandidaten weiterer Parteien sind bisher nicht bekannt.



Welche Parteien kann man über die Zweitstimme wählen? Über die Zweitstimme wird eine Partei oder Listenverbindung gewählt. Wählbar sind alle Parteien, die auf dem Stimmzettel stehen werden. Das dürften zumindest diejenigen sein, die Direktkandidaten stellen. Bislang hat nach Anfrage unserer Redaktion bei der Kreisverwaltung aber neben der FDP, die ihre Wahlvorschläge bereits eingereicht hat, lediglich Die Basis Formblätter für Unterstützungsunterschriften ausgehändigt bekommen.

Wann sind die Wahllokale geöffnet? Sonntag,15. Mai, 8 bis 18 Uhr. Überall gibt es in den Hückeswagener Wahllokalen ein Hygienekonzept mit Einbahnstraßen-Regelung, so dass sich Ein- und Ausgang an unterschiedlichen Stellen befinden. Die Abstandsregeln und die Maskenpflicht sind einzuhalten. Es liegen zwar Einmalkulis aus. Ursula Thiel regt aber an, dass jeder seinen eigenen Kugelschreiber mitbringt. Bleistifte dagegen sind tabu!



Wie und wo kann man Briefwahl beantragen? Briefwahl ist möglich ab Anfang April über das Online-Portal der Stadt, sagt Ursula Thiel. Sie kann zudem beantragt werden, nachdem die Wahlbenachrichtigungskarte zugeschickt wurde. Diese muss dann auf der Rückseite ausgefüllt werden. Eine Briefwahl ist auf zwei Arten möglich: Zum einen können die Unterlagen online über die Internetseite der Stadt, www.hueckeswagen.de beantragt werden, die zugeschickt werden. Dort wird ein entsprechender Link eingerichtet. Die Unterlagen können zu Hause oder im Urlaubsort ausgefüllt und an die Stadtverwaltung geschickt werden. Die andere Möglichkeit ist, die Unterlagen persönlich im Eingangsbereich des Bürgerbüros, Bahnhofsplatz 14, abzuholen. Dort kann auch direkt gewählt werden. Geöffnet hat das Briefwahl-Büro dienstags von 8 bis 13 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Bis Freitag vor der Wahl, 13. Mai, 18 Uhr, müssen die Briefwahl-Unterlagen bei der Stadt vorliegen. Danach kann Briefwahl nur bei plötzlicher Krankheit beantragt werden: Samstag, 14. Mai, 8 bis 12 Uhr, am Wahl-Sonntag, 8 bis 15 Uhr. Dafür müssen ein Attest und die Vollmacht des Wahlberechtigten vorgelegt werden.

Gibt es genügend Wahlhelfer? Wahlhelfer werden ab sofort gesucht. Benötigt werden 108 Frauen und Männer – jeweils sechs für die 15 Wahllokale und jeweils sechs für die drei Briefwahlbezirke. Hilfe erhofft sich Ursula Thiel auf jeden Fall aus der Politik – da gibt es einen Pool von Interessenten, den sie nun anschreiben wird. Sie fände es aber schön, wenn sich auch jüngere Menschen engagieren würden.