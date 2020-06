Die Wuppersiedlung Hückeswagen : Eine aus dem Nichts gewachsene Siedlung

So sieht der Walkerweg heute an der Stelle aus, wo das Haus von Ralf Dünner und seiner Frau steht. Foto: Wolfgang Weitzdörfer Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wuppersiedlung Vor nicht einmal 30 Jahren war die Wuppersiedlung noch nicht vorhanden. Ralf und Karin Dünner waren mit die ersten Bauherren.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wer als einer der ersten Bauherren in eine Neubausiedlung zieht und dort in den kommenden Jahren auch bleibt, erlebt in der Regel ein eindrucksvollen Vorher-nachher-Bild. Denn es liegt in der Natur von diesen sich über Jahre entwickelnden Siedlungen, dass sie sich verändern. So etwa auch in der Wuppersiedlung, in der Ralf und Karin Dünner zwar nicht als die ersten Bauherrschaften, aber doch ganz zu Beginn der Erschließung der ehemaligen Brachlandschaft an der Wupper-Vorsperre, seit Januar 1992 in einer Doppelhaushälfte am Walkerweg leben.

„Eigentlich kommen wir aus Leverkusen, meine Frau ist Kölnerin, aber wir sind irgendwie ins Bergische Land gedriftet“, sagt der 61-Jährige lachend. Hückeswagen habe er zwar gekannt – aber im Grunde nur die Peripherie. „Wir sind damals natürlich am Wochenende zur Bever zum Schwimmen gekommen“, sagt er.

So sah der Walkerweg im März 1991 an der Stelle aus, wo Karin und Ralf Dünner ihr Haus bauten. Foto: Ralf Dünner

Info Foodsharer sind in der Wuppersiedlung aktiv Foodsharer Seit die Lebensmittelretter auch in der Schloss-Stadt aktiv sind, ist der Walkerweg eine zentrale Anlaufstelle für die Verteilungen. Mittlerweile ist eine Garage angemietet worden, in der die geretteten Lebensmittel nach Absprache verteilt werden. Kontakt Wer Interesse daran hat, Lebensmittel zu retten, kann sich per Telefon an die Foodsharer wenden: 0157 73781246

Als junge Familie, die ältere der beiden Töchter war damals gerade drei Jahre alt, seien sie auf der Suche nach einem Eigenheim gewesen. „Eigentlich wollten wir ein altes Fachwerkhaus kaufen, aber die Objekte, die wir dann gesehen haben, waren alle recht baufällig“, sagt Dünner. Außerdem seien Anfang der 1990er-Jahre vor allem Neubauten finanziell stark gefördert worden. Durch Zufall seien sie dann auf eine Anzeige der Hausbaufirma gestoßen. „Das Angebot war sehr gut. Da haben wir uns schon fast gewundert, weil die Lage wirklich sehr schön war – und es waren auch noch so viele Baugrundstücke zu haben“, sagt Dünner. Der Grund sei gewesen, dass man mit der Werbung schlicht noch nicht angefangen habe.

Er habe die Entscheidung zu keinem Zeitpunkt bereut, sagt der 61-Jährige, der früher als Kfz-Sachverständiger für einen Versicherer gearbeitet hat und sich heute als Opa um seine Enkel kümmert.

Zwei Dinge hätten sie im Vorfeld zwar zum Nachdenken gebracht, beide hätten sich jedoch als völlig in Ordnung herausgestellt. „Zum einen war das die Kläranlage, die ja in unmittelbarer Nachbarschaft ist. Davon merkt man aber gar nichts“, sagt Dünner. Und auch die nahe Wupper, die vor allem im Herbst und Frühling schon mal sehr hohes Wasser führe, habe ihnen Dank der vorausschauenden Bauweise den Keller noch nicht nass gemacht. Als die Familie mit dem Bau begonnen habe, sei die ganze Siedlung um Walker-, Färber-, Mühlen und Weberweg noch plattes Land gewesen. Heute stehen dort Einzel- und Doppelhäuser nahe beieinander, die eine ganz natürlich gewachsene Siedlung bilden. „Es gibt neben uns auch noch einige andere Anwohner der ersten Generation. In den vergangenen Jahren hat aber durchaus ein Generationenwechsel stattgefunden. Und das ist auch ganz gut so“, findet der 61-Jährige. So seien einige junge Familien nachgekommen. „Es wäre ja auch nicht so schön, wenn hier jetzt nur noch Rentner wohnen würden“, ergänzt Dünner mit einem Lachen. So habe er etwa dem fünfjährigen Nachbarsjungen schon öfter mit dessen Fahrrad geholfen. „Es ist ein schönes Miteinander der Generationen“, sagt Dünner. Der Zusammenhalt unter der Nachbarschaft sei insgesamt gut, auch wenn sich der meiste Kontakt im direkten Umfeld um Dünners Haus abspiele. „Weiter hinten, in Richtung des Spielplatzes, kennt man sich vom Sehen, aber richtig eng ist es hauptsächlich hier vorne“, sagt Dünner. Anfangs habe es Straßenfeste gegeben, eine eher kurzlebige Tradition, wie der 61-Jährige sagt. „Es waren zwei Feste, bei denen wir allerdings nicht waren, weil wir da gerade im Urlaub waren. Man müsste das eigentlich noch einmal angehen“, sagt Dünner.