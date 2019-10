Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Majestätischer Blick auf die Stadt

Kaiserhöhe Lange Zeit bestand die Kaiserhöhe nur aus einem einzigen Gebäude. Doch längst ist die Straße am Hang komplett bebaut.

Wer auf dem Interportal Facebook die Gruppe „Luftkurort Kaiserhöhe Hückeswagen“ eröffnet hat, ist nicht bekannt. Hans-Willi Kuech, der auf der Kaiserhöhe seit 1972 lebt, kann dem jedoch nicht widersprechen. „Die Abgase kommen hier oben nicht so schnell hin“, sagt er und lacht. Vor 47 Jahren hat der heute 82-Jährige mit seiner Frau Hildegard und den vier Kindern das Haus Kaiserhöhe 5 bezogen. Von den Bebauungsplänen erfuhr Kuech durch sein Engagement als Kommunalpolitiker der CDU im Stadtrat. Der Bauplatz wurde der Familie zugeteilt, dennoch bestand kein Grund zur Klage. „Es ist eins der schönsten Grundstücke hier – sehr ruhig gelegen und mit einer tollen Aussicht“, schwärmt Kuech. Von der Terrasse aus schaut er auf das Stadtpanorama und die nahegelegene Wupper-Vorsperre, die zu Spaziergängen einlädt.

Hildegard Kuech ist mit der Kaiserhöhe noch viel länger verbunden als ihr Ehemann. Mit ihrer Familie war sie im Juli 1946 als Kriegsflüchtling aus Oberschlesien in die Schloss-Stadt gekommen. Zunächst wohnte die Familie übergangsweise im Haus Hartmann und Hotel Kniep, als der Vater bei einem Spaziergang ein Jahr später das alte Haus auf der Kaiserhöhe entdeckte, das früher einmal Aussichtsturm, Gaststätte, Kinderheim, Jugendherberge, Hitler-Jugend-Heim und Wohnung für Vertriebene war (siehe Info-Kasten). Die Familie mietete schließlich die untere ersten Etage des Hauses. Weitere Gebäude wurden erst Anfang des 20. Jahrhunderts vom Hückeswagener Bauunternehmen Frielingsdorf errichtet. Heute ist die Kaiserhöhe komplett bebaut – bis auf einige landwirtschaftliche Wiesen, wie Hans-Willi Kuech berichtet.

Heute Das Haus wurde 1971 von der Stadt verkauft und steht inzwischen mehrfach modernisiert in der Mitte vieler Einfamilienhäuser.

Aussichtsturm Der 1887 gegründete Hückeswagener Verschönerungsverein ließ im Juli 1894 auf dem Krähenberg, einem kahlen Hügel oberhalb der Fuhr, einen 14 Meter hohen Aussichtsturm errichten. Er ermöglichte in den oberen Räumen eine herrliche Fernsicht. Ende Mai 1895 wurde dort eine Restauration eröffnet. 1928 fiel der Aussichtsturm einem Brand zum Opfer.

Namensgebung In der Kaiserzeit (1871 bis 1918) wurde der Krähenberg in Kaiserhöhe umbenannt.

In dem Haus, in dem seine Ehefrau aufgewachsen ist, wohnt heute die Familie Lemke. Oliver Lemkes Eltern hatten es Anfang der 1970er Jahre gekauft und renoviert. „Eigentlich stehen nur noch die Grundmauern des Hauses auf der rechten Seite“, berichtet Ehefrau Irmhild Lemke. Eine Haushälfte wurde abgerissen, das Flachdach der anderen Hälfte aufgestockt. „Den Keller mussten wir mit Schüttmaterial verschließen – der war total marode“, berichtet sie. Gut kann sie sich noch an die kleinen blauen Fliesen und den Holzboden im Bäderbereich erinnern, die aus der Zeit stammen, als das Haus ein Erholungsheim für Kinder war.