Einladung der Stadt Hückeswagen Volles Haus bei beliebter Seniorenfeier

Es ist eine lange und liebe Tradition in der Schloss-Stadt. Einmal im Jahr lädt die Stadtverwaltung alle Senioren ab 80 Jahren zum Seniorennachmittag ein – seit einigen Jahren schon findet die Feier im großen Gemeindezentrum Lindenberg der Evangelischen Kirchengemeinde statt. Zwei Jahre musste die Feier ausfallen, aber nach einer Neuauflage im Vorjahr in etwas abgespeckter Form war es am Samstagnachmittag mit 180 Plätzen wieder richtig voll. Bürgermeister Dietmar Persian betonte, dass es sich dabei um „eine besondere Wertschätzung der älteren Generation in unserer Stadt“ handele. Die Anmeldung funktioniere dabei nach dem Windhundprinzip, sagte die Seniorenbeauftragte Diana Hintemann. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Sie freute sich, dass so viele Senioren gekommen waren.