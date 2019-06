Jubiläum in Hückeswagen : Volksbank spendet drei volle Einkaufswagen für Islandtafel

Jubiläum in Hückeswagen

Hückeswagen Im Jubiläumsjahr engagierten sich die Mitarbeiter der Volksbank im Bergischen Land für viele soziale Zwecke. In Hückeswagen profitierte davon die Islandtafel, die jetzt mit Lebensmittel- und weiteren Spenden bedacht wurde.

Drei Einkaufswagen, voll gepackt mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Spielsachen. und noch viel mehr, schoben jetzt vier Mitarbeiter der Volksbank im Bergischen Land von der Filiale am Etapler Platz zur Bachstraße. Pia Packheiser, Laura Gemkow, Alina Belzer und Niklas Fellenberg wurden dort von Christa Schmitz und Hanni Weiß vom Vorstand der Islandtafel erwartet, die über die Spenden begeistert waren. Der Hintergrund: Die Volksbank entstand 2017 aus der Fusoion von Volksbank Remscheid-Solingen und Credit- und Volksbank Wuppertal. erster wäre 100, Letztere 150 Jahre alt geworden, und diese Jubiläen wurden ein Jahr lang gefeiert. Dabei stand auch der soziale Aspekt im Vordergrund, so dass die Mitarbeiter in Hückeswagen für die Islandtafel Spenden sammelte.