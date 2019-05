Aktionsmonat : Volksbank-Mitarbeiter helfen im „Arche“-Kindergarten mit

Hückeswagen Im Aktionsmonat der Volksbank im bergischen Land zum Abschluss des Jubiläumsjahr arbeiteten Mitarbeiter der Internen Revision aus Remscheider im Garten des „Arche“-Kindergartens der Evangelischen Kirchengemeinde – sie rissen ein baufälliges Gartenhäuschen ab.

Angelika Vandenherz, die Leiterin des evangelischen „Arche“-Kindergartens an der Kölner Straße, ist glücklich. „Das hätten wir alleine so nicht hinbekommen“, sagte sie am Mittwochnachmittag. Da zeugte im großen Garten unterhalb des Kindergartens nur noch eine grüne Plastikplane davon, dass hier bis eben noch eine Gartenhütte gestanden hatte. Abgerissen wurde das bereits baufällige Häuschen von acht Mitarbeitern der Abteilung Interne Revision der Remscheider Filiale der Volksbank im Bergischen Land.