Hückeswagen: Volkard Schäfer muss Fahrschule schließen

Hückeswagen Aus gesundheitlichen Gründen muss Volkard Schäfer seine Fahrschule an der Islandstraße aufgeben.

Seine Geschäfte habe er weitestgehend zu Ende geführt, vor allem die meisten Prüfungen noch durchgezogen. Andere Fahrschüler wurden in Abstimmung mit den Kollegen an andere Fahrschulen vermittelt, „damit meine Kunden möglichst wenig Nachteile und vor allem keine finanziellen Verluste hinnehmen müssen“, sagt Schäfer, der sich zugleich bei seinen Kunden für die jahrelange Treue bedanken möchte. Im Schaufenster der Fahrschule an der Islandstraße will er auch einen entsprechenden Hinweis auf die Schließung anbringen.

Zunächst war Volkard Schäfer fünf Jahre in einer Wuppertaler Fahrschule angestellt, dann hatte er die Chance, in Wipperfürth eine eigene Fahrschule zu eröffnen. Nach knapp vier Jahren musste er diese aber schon wieder schließen, weil er schwer an Darmkrebs erkrankte und er fast eineinviertel Jahre dagegen ankämpfte. Mit Erfolg.

Nach der Heilung ergab sich dann die Möglichkeit, in Hückeswagen eine neue Fahrschule zu eröffnen, was Volkard Schäfer dann vor etwa neun Jahren auch tat. „Zwischendurch hatte ich noch eine Filiale in Gummersbach, an der ich größtenteils Lkw-Ausbildungen anbot“, berichtet er. Nach drei Jahren musste er dort aber seine Zelte abbrechen, weil das Gebäude verkauft wurde. Mittlerweile hatte sich das Geschäft in Hückeswagen aber so gut etabliert, so dass sich Schäfer auf diesen Hauptstandort konzentrieren konnte. Auch als Alleinkämpfer bot er in der Schloss-Stadt alle Ausbildungen an – außer für Busse.