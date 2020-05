(D)Ein Euro für Hückeswagen : Virus sorgt für Verschiebung der Mai-Abstimmung

Hückeswagen Aktuell ruhen wegen der Corona-Krise sämtliche Aktivitäten des Fördervereins „(D)Ein Euro für Hückeswagen“. Auch die schon länger geplante Aufstellung der Insektenhotels ist ins Stocken geraten.

Doch die Verantwortlichen blicken positiv in die Zukunft, versichert Bangert. „Sobald das öffentliche Leben wieder in Schwung kommt, müssen sich viele Organisationen, wie Firmen oder Vereine neu sortieren. Dann wird Hilfe benötigt, es müssen neue Projekte angestoßen werden, und der Verein mit seinen unterstützenden Projekten wird wieder gebraucht.“ Neue Vorschläge können jederzeit per E-Mail an info@1eur-hw.de oder an die Vorstands- oder Beiratsmitglieder gesandt werden. Als leitende Fragen könnten dienen: Was fehlt in Hückeswagen? Was fällt im Stadtbild auf? Bangert: „Je mehr Ideen ankommen, desto vielfältiger ist die Auswahl bei den Abstimmungen, und umso spannender werden sie.“ Und: Die Mitgliedschaft im Verein sei vor allem deshalb lohnend, weil diejenigen mit ihrer Stimme entscheiden könnten, welche Projekte umgesetzt werden.

www.1eur-hw.de