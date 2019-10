Stadtverwaltung Hückeswagen : „Virtuelles Rathaus“ weiter ausbauen

Hückeswagen Hückeswagener Bürger können immer mehr Online-Services bei der Stadtverwaltung nutzen. Viele Angebote werden rege genutzt, andere weniger. In Zukunft soll es weitere Möglichkeiten geben, Dienste der Stadt online zu nutzen.

Es ist bequem und im besten Fall servieorientiert und kinderleicht: Wer Angelegenheiten bei der Stadtverwaltung zu erledigen hat, kann diese immer häufiger online von zu Hause aus erledigen. Im Mai 2018 startete die Stadtverwaltung eine Online-Offensive und bietet seitdem immer mehr Online-Service über die städtische Homepage an. Bei den Bürgern kommt das gut an, sagt Torsten Kemper, Leiter der städtischen IT. Er zieht ein positives Zwischenfazit, denn grundsätzlich würden die Online-Services des städtischen Verwaltung schon angenommen.

Auch die Anmeldungen fürs Altstadtfest laufen auf dem Online-Weg bestens. Hier verzeichnete die Stadt in diesem Jahr fast 80 Prozent, die online für das Fest anmeldeten. „Das ist ja auch super einfach. Das Ausfüllen des Vordrucks per Hand ist da doch eher lästig“, meint Kemper. Auch der Mängelmelder der Stadt werde mittlerweile immer mal wieder genutzt, geschätzt ein bis zwei Anfragen kommen da im Schnitt pro Woche im Rathaus an. „Da ist noch Luft nach oben, aber vielleicht hat die Stadt auch einfach nicht so viele Mängel“, sagt Kemper und schmunzelt.