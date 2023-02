Erfolgreiche Hückeswagener Sportler Vier Rheinische Meistertitel für TVW-Trampolinturner

Die Erwartungen bei den erfolgsverwöhnten Trampolinturnern des TV Winterhagen bei den NRW-Meisterschaften auf dem Doppelminitrampolin in Süchteln waren eher gering. Weil dort auch westfälische Turnerinnen und Turner der international erfolgreichen Nationalmannschaft antraten, rechneten sich die Verantwortlichen des TVW nicht viele Treppchenplätze aus. Am Ende stellten die Hückeswagener in den Einzelkonkurrenzen gleich jeweils drei Mal den NRW-Vizemeister und Rheinischen Meister, teilte Abteilungsleiterin Claudia Kiel am Montag mit.