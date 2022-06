Heißes Wochenende in Hückeswagen : Vier Parkplätze für Abkühlung suchende Bevergäste

Großberghausen Auf die Bever-Talsperre kommt nicht nur das bislang heißeste Wochenende des Jahres zu, sondern womöglich auch einen starken Parksuchverkehr. Wo nahe des Wassers geparkt werden kann.

Heiß soll‘s an diesem Wochenende werden. Für Hückeswagen prognostizieren die Meteorologen für heute, Samstag, 33 und für Sonntag 27 Grad; in den Ballungsgebieten könnte es sogar noch heißer werden. Entsprechend viel los sein dürfte es daher in und an der Bever-Talsperre. Da aber gut 200 Parkplätze entlang der K 5 zwischen Beverdamm und Oberlangenberg fehlen, nachdem dort der neue Radweg entstanden ist, ist mit Parksuchverkehr zu rechnen. Für alle Badegäste, die mit dem Auto oder Motorrad anreisen, stehen vier große Parkflächen zur Verfügung: Die Wiese am Abzweig oberhalb von Oberlangenberg Richtung Egen / Oberröttenscheid, am Ende des Beverdamms in Höhe des Betriebsgeländes des Wupperverbands sowie der alte und der neue Parkplatz im Bereich „Zornige Ameise“.