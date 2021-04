Hückeswagener Familie hält Riesenwidder im Garten : „Osterhasen“ im XXL-Format

Bennit Fröhlich besucht die Schlappohrkaninchen in ihrem Gehege. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Im Garten der Hückeswagener Familie Fröhlich tummeln sich vier Riesenexemplare von Kaninchen. Die Deutschen und Holländischen Riesenwidder hatten sich gegenüber einem Hund durchgesetzt.

Besonders Kinder lieben kleine Kaninchen, weil sie so kuschelig und so niedlich anzusehen sind. Bei den Fröhlichs sind die Hasen allerdings nicht ganz so klein wie gewohnt: Drei Deutsche und ein Holländischer Riesenwidder hoppeln durch das Freiluftgehege, über die Wiese und die Terrasse des Einfamilienhauses.