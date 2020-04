Hückeswagen Sperberstraße : Vier Männer nach Widerstand im Polizeigewahrsam

Wiehagen Polizisten wollten an der Sperberstraße für Ruhe sorgen – da eskalierte die Situation.

Sie wollten eigentlich nur für Ruhe sorgen, nachdem sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr Anwohner der Sperberstraße über laute Musik in einem Mehrfamilienhaus beschwert hatten. Doch die vier Polizisten stießen auf massive Gegenwehr, die nicht nur den Einsatz eines Rettungswagen nach sich zog, sondern die demnächst auch vor Gericht verhandelt wird. Im Laufe des Einsatzes wurden weitere Polizeibeamte zur Verstärkung hinzugerufen.

Die Polizisten klingelten zunächst an der Wohnungstür eines 40-Jährigen und trafen im Inneren unter anderem auf den 40-jährigen Wohnungsinhaber und zwei weitere Männer im Alter von 33 und 36 Jahren. Der Älteste zeigte sich direkt sehr aggressiv über das Erscheinen der Polizei, teilte deren Sprecherin Monika Treutler am Montag mit. Er griff einen Beamten an, der dem Schlag jedoch ausweichen konnte. Der 40-Jährige wurde daraufhin gefesselt und sollte zur Polizeiwachegerbracht werden. Dagegen aber hatten seine beiden Gäste etwas: Sie versuchten, die Beamten an der Festnahme zu hindern und griffen nun diese ihrerseits an. Mit der Folge, dass auch diese beiden mit Handfesseln fixiert und festgenommen wurden.