Hückeswagen Vier Experten erläutern Energiewende

Das war eine Art Steilvorlage für Langner. „Der Zubau an PV-Anlagen hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Es passiert etwas, keine Frage, aber es kann auch noch viel mehr sein“, sagte er – auch mit Blick auf die Schloss-Stadt. Dennoch seien bis Mai 2023 im BEW-Netz bereits so viele PV-Anlagen in Betrieb genommen worden wie im ganzen Jahr 2022.