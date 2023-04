Vieles ist nach wie vor nicht lieferbar Frust wegen Arzneimangel in Hückeswagener Apotheken

Fiebersäfte für Kinder sind seit geraumer Zeit schon Mangelware, auch Antibiotika oder Blutdrucksenker sind aktuell in den Apotheken kaum bis gar nicht verfügbar. Das sorgt immer mehr für Frust bei den Kunden, der sich mitunter in hässlicher Form entlädt. Das zeigt etwa der Fall der Essener Apothekerin Janet Olgemöller, die als „alte Schlampe“ oder „Hure“ beschimpft wurde. Frust und Mangelverwaltung gibt es auch Hückeswagen, immerhin aber nicht in diesem Ausmaß. Das bestätigt eine Umfrage unserer Redaktion in den drei Apotheken.