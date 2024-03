Viele Helfer befreien Hückeswagen von Unrat Eine Weltkarte aus wildem Müll

Auf noch größere Teile stieß der Ortsverband der Grünen an der B 237 kurz vor Westenbrücke. „Wir haben eine ganze Garage aus den Wupperauen gezogen“, berichtete Utz Geßner, der ein Foto von dem aufgetürmten Haufen aus Wellblechwänden gemacht hatte. Die Mitglieder der verschiedenen Ortsparteien und -verbände und deren Familienangehörige hatten sich in Gruppen aufgeteilt und säckeweise Unrat eingesammelt. Am Radweg in Kleineichen lag ein vielleicht noch relevantes Erdgas-Hinweisschild im Gebüsch. Aber auch kleine Papier- und Plastikfetzen, Mini-Glasflaschen, Zigarettenstummel und -schachteln, benutzte Windeln und Hundekotbeutel landeten in den großen Müllsäcken, die der BAV vom Straßenrand einsammelte und entsorgte. Zum ersten Mal dabei war Uschi Bebenroth, die vor fünf Jahren wieder in ihre Heimatstadt zurückgezogen war und nun dazu beitragen wollte, Hückeswagen zu einer saubereren Stadt zu machen. „Manchmal ist es wirklich schlimm, besonders wenn man darauf achtet“, sagte Uschi Bebenroth.