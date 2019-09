Interkulturelle Woche in Hückeswagen : Viele Gäste genießen „Kulinarische Vielfalt“ auf dem Lindenberg

Hückeswagen Die Hückeswagener Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ ist ein Teil der bundesweiten Interkulturellen Woche, die am Sonntag startete.

In ganz Deutschland hat am Sonntag die Interkulturelle Woche begonnen. Seit 1975 laden die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland und die Griechisch-Orthodoxe Metropolie zu einer Woche der Begegnung mit unterschiedlichen Veranstaltungen ein. In der Schloss-Stadt hatte – als einzige Veranstaltung – die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ für Sonntagabend zu einem Fest unter dem Motto „Kulinarische Vielfalt in Hückeswagen“ ins Evangelische Gemeindezentrum Lindenberg eingeladen. Etwa 60 Gäste, darunter viele Kinder, aus vielen verschiedenen Ländern waren gekommen und hatten jeweils ein Gericht aus ihrer Heimat mitgebracht.