Musikschule Hückeswagen und Ballettschule MoMo aus Wermelskirchen Tänzerinnen begeistern mit Grazie und Können

Umgesetzt wurde dieser altbekannte Stoff nun als Ballett, an dem auch Kinder und Jugendliche der Musikschule beteiligt waren. Musikalisch gab es dabei die volle Bandbreite von harten Techno-Beats über sanfte Klavierklänge bis hin zu märchenhaften Orchesterklängen. Dazu tanzten die Tänzerinnen in eindrucksvoller Art und Weise in vielfältigen, extravaganten und bunten Kostümen. Besonders niedlich waren die ganz kleinen Tänzerinnen anzusehen, die im Wald den Tanz der Fliegenpilze präsentierten, wofür es ganz besonders kräftigen Applaus des Publikums gab. Überhaupt waren erstaunlich viele Massentanzszenen zu erleben. So war es denn auch kein Wunder, dass die Auflistung aller Tänzerinnen im Programmheft vier Seiten in Anspruch nahm.