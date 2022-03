Scheideweg : „Ich bin begeistert von dieser Woche“

Samuel Rösch bei seinem Auftritt bei „Days for Future“ in Scheideweg. Foto: wow Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Die Veranstalter der EKG Scheideweg freuten sich über den Zuspruch bei ihrer Jugendaktion am Samstag. Der Musiker und Religionspädagoge Samuel Rösch, einst Sieger der Show „Voice of Germany“, setzte den fulminanten Schlusspunkt.

Der Abschluss der fünftägigen Days-For-Future-Aktion für Jugendliche im Vereinshaus der Evangelischen Landeskirchlichen Gemeinschaft Scheideweg war noch einmal einer mit Knalleffekt: Samuel Rösch, Musiker, Religionspädagoge und Gewinner der 2018er-Ausgabe der Casting-Show „The Voice of Germany“, setzte mit einem rund einstündigen Konzert einen fulminanten Schlusspunkt unter eine Woche, die für die Veranstalter ein großer Erfolg war.

„Es waren natürlich die äußeren Bedingungen schon mal super, das Wetter war toll, wir konnten daher alles wie geplant auch im Freien stattfinden lassen“, sagte Andreas Kölsch. Aber auch sonst sei es eine eindrucksvolle Erfahrung gewesen – für Organisatoren wie für die teilnehmenden Jugendlichen. „Es waren viele junge Menschen da, es wurden auch immer mehr, am Freitag waren sogar einige aus Wipperfürth gekommen“, sagte Kölsch, der sich vor allem um die Aktionen im Freien gekümmert hatte.

Samuel Rösch war an den Vormittagen immer wieder zu kurzen Pausenkonzerten in den Schulen und hatte so die Werbetrommel gerührt. Und so seien auch eine ganze Menge der pro Tag immer um die 50 Jugendlichen nicht in irgendwelchen Gemeinden verwurzelt. „Es war auch toll zu sehen, wie sie bei den Aktion mitgemacht haben, wie sie sich darauf eingelassen haben“, sagte Kölsch. Es sei kein Egoismus zu spüren gewesen, die Jugendlichen hätten miteinander geredet, hätten einander den Vortritt gelassen und seien insgesamt sehr offen und umgänglich gewesen. „Ich bin wirklich begeistert von dieser Woche“, sagte Kölsch.

Besonders eindrucksvoll sei der Donnerstag gewesen. „Da hatten wir ein altes Auto herbeigeschafft, auf das die Jugendlichen mit Stangen oder Hämmern einschlagen konnten. Einzelne hatten offensichtlich noch nie einen Hammer in der Hand, andere haben bis zur völligen Verausgabung auf das Auto eingeschlagen“, sagte Kölsch. Er hoffe, dass die Jugendlichen den Transfer zwischen „dem Auto eine Verletzung zufügen“ und „selbst verletzt werden“ hinbekommen hätten. Auch die Außenaktion am Freitag sei sehr nachhaltig gewesen. „Wir hatten einen Sarg, in den sich die Jugendlichen reinlegen konnten, viele wollten das ausprobieren, wollten auch den Deckel über sich haben. Das hat mich sehr beeindruckt, da es da um ein Thema ging, das nach wie vor in vielen Bereichen tabu ist – und gerade die Jugend noch eher selten betrifft“, sagte Kölsch.