Hückeswagen : Pfarrcäcilienchor: Notenbörse wird gut angenommen

Hückeswagen Der umfangreiche Bestand der Chorpartituren stand nun im Gemeindehaus für Interessierte zum Mitnehmen bereit. Und es gab viele Interessenten, manche versorgten sich für Chöre in anderen NRW-Regionen.

Es ist der Schlussstrich unter der langen Geschichte des Pfarrcäcilienchors St. Mariä Himmelfahrt, der sich jüngst nach 217 Jahren vor allem wegen Nachwuchsmangels aufgelöst hat. Im Gemeindehaus an der Weierbachstraße wurden am Samstag die umfangreichen Partiturbestände im Rahmen einer Notenbörse verschenkt. „Wir haben die zwei großen Schränke im Keller des Gemeindehauses und die beiden Schränke im Obergeschoss am Freitagabend noch ausgeräumt und nach oben geschafft“, erzählt Claudia Pille. Lange Tischreihen sind im Gemeindehauses aufgereiht, darauf liegen zahllose Partituren. „Insgesamt sind es über 600 Notensätze im Bestand“, sagt Claudia Pille. Sie habe im Vorfeld der Börse zahlreiche Chorleiter im Bergischen Land angeschrieben und über den Termin informiert. Vom Frauenchor Schückhausen ist Martina Borchert gekommen. „Wir haben viele schöne Noten gefunden – Musical-Stücke, weltliche Lieder. Aber natürlich müssen wir zusehen, was davon wir als Frauenchor singen können“, sagt sie, beim Rausgehen die Arme voller Noten.