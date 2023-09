Statistik des Wupperverbandes fürs Bergische Land Viel mehr Regen als sonst üblich

Besonders viel regnete es am 6. August. In Lindscheid fielen 28 Liter vom Himmel. An der Bever-Talsperre und in Wuppertal-Buchenhofen wurden je 21 Liter gemessen. Auch an anderen Tagen kam viel Regen zusammen, zum Beispiel etwa 22 Liter an der Bever-Talsperre am 2. und 25. August, sowie 24 Liter in Buchenhofen am 16. August. Der Deutsche Wetterdienst berichtet, dass in NRW sogar etwa 90 Prozent mehr Niederschlag als im Klimamittel gefallen sind. Damit war der August der nasseste seit 2010.