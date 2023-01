Pflegeeinrichtungen in Hückeswagen Unmut über den Corona-Pflegebonus

Für viele Pfleger ist er nur ein Tropfen auf den heißen Stein, der die Mehrbelastung in der Pandemie nicht mal im Ansatz ausgleichen kann. Andere freuen sich über eine mehr oder weniger üppige, steuerfreie Einmalzahlung. Nach der Corona-Prämie 2020/2021 wurde jetzt mit dem Pflege-Bonus eine zweite, groß angelegte Fördermaßnahme des Bundes an Pflegekräfte ausgezahlt. Während damals allerdings die meisten Anspruch hatten auf eine Summe von bis zu 1500 Euro von Bund und Land, sind die Unterschiede in dem, was wem zusteht, diesmal groß. Unsere Redaktion hat sich umgehört, wie die Stimmung in den Einrichtungen ist.