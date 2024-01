Neues Gewerbegebiet in Hückeswagen Im Westen viel Neues

Die Jenkner GmbH wurde 1968 von Oswald Jenkner in Radevormwald gegründet. 2000 übernahm Thomas Jenkner das Unternehmen, ab 2005 wurde im Wipperfürther Gewerbegebiet Klingsiepen an der B 506 produziert. Allerdings hatte die Firma dort keine Möglichkeit zu expandieren, zudem war die 500 Quadratmeter große Halle nur gemietet. So zog es die Firma nun in den Westen Hückeswagens. Die inklusive der beiden Geschäftsführer Thomas und Nic Jenkner acht Beschäftigten arbeiten auf einer Fläche von 750 Quadratmetern; weitere 500 sind an ein Handelsunternehmen vermietet. Dort wäre also noch Platz für eine mögliche Expansion, das gesamte Grundstück umfasst 2250 Quadratmeter.