Aktionswoche zur Abfallvermeidung in Hückeswagen Für die einen nutzlos, für andere ein toller Fund

Was in der Schlossstadt 2020 als Pilotprojekt ins Leben gerufen worden sei, läuft inzwischen auch in anderen Kommunen gut an. „Hier in Hückeswagen stehen die Leute stets vor Beginn schon Schlange“, erklärt Monika Werheid. Und Christina Oetter blickt den Gehenden hinterher: „Hier läuft das optimal, keiner geht mit leeren Händen.“ Und so waren die Taschen dann wieder gut gefüllt mit Dingen, die nun wieder einen Wert haben, anstatt in der Müllverbrennung zu landen.