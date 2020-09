90 Jahre Wupperverband : Wupperverband stellt Arbeit vor

Hückeswagen Zum 90-jährigen Bestehen hat der Verband zunächst zwei Videoporträts über die Aufgaben der Wasserwirtschaft veröffentlicht. Zwei Mitarbeiter stellen ihre Arbeit auf der Kläranlage Odenthal und an der Brucher-Talsperre vor.

Das ist doch mal eine kreative Art, seinen Geburtstag zu feiern: Zum 90-jährigen Bestehen porträtiert der Wupperverband seine Mitarbeiter und ihren Arbeitsalltag Der Wupperverband hat im Zuge von „90 Jahre Wupperverband“ zunächst zwei Videoporträts über seine Aufgaben in der Wasserwirtschaft veröffentlicht. Zwei Mitarbeiter des Verbandes stellen ihre Arbeit auf der Kläranlage Odenthal und an der Brucher-Talsperre vor. Zu sehen ist, wie die Tätigkeit vor Ort aussieht, welche Aufgaben und Herausforderungen anstehen. Lebhaft und persönlich schildern die Kollegen ihren Alltag und geben Einblicke in typische Handgriffe. „Mit einem bunten Veranstaltungsprogramm wollten wir in unserem Jubiläumsjahr den Bürgern unsere Arbeit vorstellen. Durch Corona sind leider einige Veranstaltungen ausgefallen oder mussten verschoben werden“, bedauert Susanne Fischer, die mit ihrem Team für die Öffentlichkeitsarbeit des Wupperverbandes zuständig ist. „Wir haben deshalb überlegt, wie wir unsere Aufgaben und die Arbeit der Menschen im Wupperverband digital und anschaulich präsentieren können“, erläutert Susanne Fischer. Die Lösung sind Videoporträts von Mitarbeitenden. In Planung sind noch weitere Videos zu Arbeitsbereichen des Wupperverbandes wie zum Beispiel Wasserbau oder Gewässerkontrollen. Die Videos sind auf dem Youtube-Kanal des Wupperverbandes zu finden. Sie sind darüber hinaus auf der Homepage des Verbandes eingebettet und werden nach und nach auch auf seinen Social Media-Kanälen – Facebook und Instagram – gepostet.